Rui Pinto pode não vir a ser julgado pelos crimes de pirataria informática contra o Benfica 

Rui Pinto pode nunca vir a ser julgado pelos crimes de pirataria informática contra o Benfica. A juíza em Budapeste diz que a justiça portuguesa só o pode ouvir sobre o que está no mandado de extradição, ou seja, a tentativa de extorsão à Doyen Sports. Entretanto, foram colocados na net novos documentos privados... desta vez do diretor financeiro do Benfica. Foram alojados antes da detenção.