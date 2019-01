Villarreal soma sétimo jogo sem vencer a um mês de visitar o Sporting

O Villarreal somou hoje o sétimo jogo consecutivo sem vencer na liga espanhola, e mantém-se em zona de descida, a menos de um mês de defrontar o Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

A jogar em casa, o 'submarino amarelo' viu-se a perder com o Athletic Bilbau num lance infeliz de Jaume Costa, a desviar para a própria baliza um cruzamento da esquerda, aos 18 minutos.

Com ligeiro ascendente dos bascos, o Villarreal conseguiu ainda assim evitar nova derrota -- seria a terceira seguida contabilizando a Taça do Rei -, com o camaronês Ekambi a apontar o 1-1, aos 71 minutos.

O Villarreal defronta o Sporting em 14 e 21 de fevereiro, primeiro no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e depois em casa, no Estadio de la Ceramica.

Também hoje, no primeiro jogo do dia, o Betis, que não teve William Carvalho, castigado, conseguiu já nos descontos vencer o Girona, por 3-2, com Sergio Canales a dar a vitória à equipa de Sevilha, na marcação de um penálti (90+4).

A equipa entrou bem, com um livre de Cristian Tello -- que dedicou o golo a Sidnei, de luto pela morte do pai -, mas ainda antes do intervalo o Girona deu a volta ao jogo, por Aleix Garcia (36) e pelo ex-sportinguista Doumbia (44).

Para o Betis, que é sétimo, a dois pontos da zona europeia, foi importante voltar a marcar cedo, na segunda parte, por Loren, aos 54, mas o triunfo aconteceria com alguma sorte nos descontos, na grande penalidade de Canales.



Lusa