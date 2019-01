Bruno de Carvalho apontado como "cérebro" no processo Cashball

O Jornal de Notícias diz esta segunda-feira que Bruno de Carvalho está a ser investigado por corrupção desportiva no âmbito do processo Cashball.

O ex presidente do Sporting terá sido denunciado por Paulo Silva, um dos arguidos do processo que denunciou o alegado esquema de viciação de resultados de andebol e da 1ª liga de futebol.

Paulo Silva deslocou-se em Março ao DIAP do Porto onde terá entregue mensagens de WhatsApp que servirão de prova da corrupção e onde está implicado Bruno de Carvalho.

Em causa estão suspeitas em jogos de andebol e futebol, com Vitória de Guimarães, Feirense e Chaves.

O alegado esquema de corrupção envolverá o aliciamento de árbitros e jogadores.