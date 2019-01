Djokovic segue para os quartos do Open da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para os quartos de final do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano, ao bater em quatro 'sets' o russo Daniil Medvedev.

Djokovic, campeão por seis vezes em Melbourne (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016), impôs-se ao 19.º da hierarquia e 15.º cabeça de série, por 6-4, 6-7 (5-7), 6-2 e 6-3, em três horas e 14 minutos.

Nos quartos de final, o sérvio, de 31 anos, vai medir forças com o japonês Kei Nishikori, nono jogador mundial e 'carrasco' de João Sousa, que bateu o espanhol Pablo Carreño-Busta, 23.º ATP, por 6-7 (8-10), 4-6, 7-6 (7-4), 6-4 e 7-6 (10-8).



Lusa