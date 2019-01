FC Porto oficializa contratação de Wilson Manafá

Wilson Manafá é o novo reforço do FC Porto. O lateral luso-guineense, de 24 anos, foi contratado ao Portimonense e assinou um contrato válido por quatro temporadas e meia, até 30 de junho de 2023.

O novo jogador dos "dragões", que irá vestir a camisola 12, fez a sua formação no Oliveira do Bairro Sport Clube. Após uma década nas camadas jovens do clube do distrito de Aveiro, Wilson Miguéis Manafá Jancó representou o Sporting entre 2012 e 2014, atuando na equipa júnior e na equipa B dos leões. Posteriormente, jogou no Beira-Mar, no Anadia e no Varzim.

Contratado pelo Portimonense em 2016, Wilson Manafá fez 79 jogos pela equipa algarvia ao longo das duas últimas épocas e meia, assumindo um papel importante na subida ao principal escalão do futebol português.

Na temporada 2018/19, o luso-guineense destacou-se no lado esquerdo da defesa do Portimonense, formação orientada por António Folha. O reforço do FC Porto cresceu como extremo mas pode jogar nos dois lados do setor mais recuado. Wilson Manafá já está às ordens de Sérgio Conceição.