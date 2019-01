João Sousa faz história e diz que o "trabalho duro compensa"

"Jogar os quartos de final de um Grand Slam é um grande prazer, especialmente num 'court' como este (Margaret Court Arena) . Jogámos um grande encontro e estamos muito contentes por passar às meias-finais. Servimos muito bem, respondemos bem e estamos muito contentes com o nível jogado durante toda a semana", destacou o vimaranense, de 29 anos, após a vitória por 6-4 e 7-6 (8-6), em cerca de uma hora e 30 minutos.

Depois de eliminar o neozelandês Michael Venus e o sul-africano Raven Klaasen, sextos cabeças de série e finalistas de Wimbledon em 2018, João Sousa, que fez dupla com o argentino Leonardo Mayer, revelou sentir que "o trabalho duro compensa".

Apurados para as meias-finais, Sousa e Mayer vão agora discutir a passagem à final com os vencedores do encontro entre os pares Jamie Murray/Bruno Soares, terceiros cabeças de série, e Henri Kontinen/John Peers.