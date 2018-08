Volkswagen aumenta lucros em 2,1% para mais de 6.6 ME no 1.º semestre

Nas contas entraram o aumento de vendas, mas também perdas extraordinárias de 1.635 milhões de euros devido à crise do 'diesel', segundo as informações divulgadas.

O lucro operacional desceu entre janeiro e junho 8,5% até aos 8.160 milhões de euros, enquanto o lucro operacional sobre as vendas baixou 6,8%. A faturação melhorou 3,5% para 119.377 milhões de euros.

Na análise ao segundo trimestre, o lucro da VW aumentou 6,8% para 3.31 milhões de euros. As receitas cresceram 3,4% para 61.14 milhões de euros.

Na apresentação das contas, o presidente executivo do grupo Volkswagen, Herbert Diess, referiu que os crescimentos dos rendimentos pelas vendas e do lucro foram "muito sólidos" no primeiro semestre e que foi entregue um número de veículos recorde.

"Não podemos dormir sobre os louros porque estão a chegar grandes desafios nos próximos trimestres", sobretudo relacionados com as adaptações ao novo teste de emissões poluentes e o aumento do protecionismo, enumerou.

O grupo VW antecipou um aumento das receitas de vendas de 5% este ano, na comparação com 2017, depois de já ter admitido um aumento dos custos devido à adaptação das novas normas harmonizadas com a homologação de veículos e com a campanha de lançamento de carros elétricos.

O grupo referiu esperar que as entregas este ano ultrapassem apenas moderadamente os valores de 2017 devido às difíceis condições de mercado.

Lusa