Entre os cinco maiores bancos do país, a Caixa Geral de Depósitos é a instituição com mais contratos de juros abaixo de zero, com 18 mil clientes abrangidos, seguida do BCP e do Novo Banco. O Santander Totta é o que tem o número mais baixo de empréstimos com taxa de juro negativas.



Esta situação só se aplica a quem tem spreads de 0,3% ou menos. Como a Euribor está negativa, o banco vai ter de pagar ao cliente a diferença no cálculo do crédito à habitação.