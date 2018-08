UE anuncia legislação para proteger empresas europeias no Irão

"Lamentamos profundamente a reposição de sanções por parte dos Estados Unidos, na sequência da retirada do acordo nuclear com o Irão", sublinharam os ministros dos Negócios Estrangeiros de França, Alemanha e Reino Unido, os três países comunitários que assinaram o acordo concluído em 2015.



Num comunicado conjunto com a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, os representantes dos três países declararam-se "determinados a proteger os operadores económicos europeus envolvidos em negócios legítimos com o Irão".



"Por conseguinte, a 'posição de bloqueio' elaborada pela União Europeia entra em vigor em 07 de agosto, a fim de proteger as empresas comunitárias contra as consequências das sanções extraterritoriais norte-americanas", precisaram os signatários da declaração.



Nesta terça-feira, o Governo norte-americano vai repor as sanções contra o Irão e contra todas as empresas que tenham negócios no país, após Donald Trump ter anunciado, em 08 de maio, que os Estados Unidos abandonavam o acordo nuclear assinado em 2015 entre o Irão e o grupo 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança - Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido -- e a Alemanha).



Os ministros Jean-Yves Le Drian (França), Heiko Maas (Alemanha), Jeremy Hunt (Reino Unido), e Federica Mogherini instaram ainda o Irão a continuar a cumprir plenamente o acordo nuclear.



"O levantamento das sanções nucleares é um elemento essencial do acordo -- este visa ter um impacto positivo não apenas sobre as relações comerciais e económicas com o Irão, mas sobretudo sobre a vida do povo iraniano", sublinha o comunicado.



Nos termos do acordo, Teerão aceitou congelar o seu programa nuclear até 2025.

Os partidários do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano asseguram que este acordo é a melhor garantia para impedir que o Irão se dote da bomba atómica.



A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, tem reiterado a determinação da Europa de cumprir o acordo nuclear com o Irão.

