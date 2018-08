CP suprimiu 30 comboios em três dias

Segundo o Jornal Público durante os três primeiros dias do novo plano de horários da transportadora pública, as supressões afetaram cerca de 30 comboios, que acumularam atrasos de 593 minutos (cerca de 10 horas).

Em causa estarão avarias, problemas nas infraestruturas e atrasos.

Um cenário que contrasta com as declarações do secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d'Oliveira Martins, que esta semana rejeitou que a CP - Comboios de Portugal estivesse "em situação de colapso", considerando que a oposição PSD/CDS-PP está "a criar um caso que não existe de todo".