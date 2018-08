No nível atual, as reservas mantêm-se na média histórica para esta época do ano, indicou o Governo norte-americano.

Após serem divulgados estes dados, o preço do barril de petróleo (WTI) para entrega em setembro baixou 1,78 dólares para 65,29 dólares.

As importações diárias de crude alcançaram na semana passada uma média de nove milhões de barris, um aumento de um milhão em relação à semana precedente, e as refinarias operaram a 98,1% da sua capacidade, acima dos 96,6% da semana anterior.

Lusa