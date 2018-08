Reguladora dos Serviços Energéticos abriu 13 processos de contraordenação

De acordo com o Jornal Económico, quatro processos foram arquivados e outros nove estão a ser investigados pelo Ministério Público.

O regulador suspeita que os fornecedores de gás e electricidade terão feito alterações aos contratos, sem a autorização do consumidor. Há relatos de empresas que não se identificam, que se fazem passar por outras e até que falsificam assinaturas.

Desde o início do ano, a entidade reguladora recebeu mais de 260 queixas, um número inferiro ao do ano passado. Já no Portal da Queixa, as reclamações aumentaram nos primeiros seis meses do ano.