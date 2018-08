Dívida pública baixou em junho para 125,8% do PIB

De acordo com o Boletim Estatístico do Banco de Portugal (BdP), em termos absolutos, a dívida pública totalizou cerca de 246,7 mil milhões de euros no final do primeiro semestre.

Em percentagem do PIB, a dívida baixou face ao trimestre anterior, quando se fixou nos 126,4%, mas ainda ficou ligeiramente acima do registado em dezembro do ano passado, 125,7%.

Segundo o Programa de Estabilidade apresentado em abril, o Governo estima que a dívida pública desça para 122,2% este ano.

O máximo histórico do peso da dívida pública no PIB foi atingido em setembro de 2016, altura em que se situou nos 132,8%.

