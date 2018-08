Taxa de juro do crédito à habitação em máximos dos últimos 12 meses

Em julho de 2017, esta taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 1,009%, e em janeiro deste ano de 1,024%.



Contando apenas os contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro registada em julho pelo instituto foi de 1,471%, acima da taxa de 1,427% em junho.



Para o destino de financiamento 'aquisição de habitação', que é o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi 1,060%, mais 0,6 pontos base (pb) do que em junho.



Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro para este destino de financiamento aumentou 6,2 pb em julho, para 1,467%.



Considerando a totalidade dos contratos, a prestação média vencida foi 242 euros, mais um euro do que em junho, enquanto o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos de crédito à habitação aumentou 108 euros, para 52.016 euros.

Lusa