Novo Banco quer fechar sucursal de Londres até final do ano

No comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco diz que "prevê encerrar a sucursal em Londres até ao final do ano".

A instituição refere ainda que "está em curso a preparação de operações de venda de uma carteira de ativos imobiliários não estratégicos e de uma carteira de créditos não produtivos (non-performing loans)", estimando que as vendas "se possam vir a formalizar até ao final do ano".

Contudo, o Novo Banco não indica o valor dos ativos a alienar.O banco liderado por António Ramalho tem vindo a fazer vários desinvestimentos, desde logo de operações no estrangeiro.

No primeiro semestre deste ano, concretizou as vendas da sucursal na Venezuela, da maioria do capital (90%) do Banco Internacional de Cabo Verde e assinou o contrato para venda da participação (87,5%) no BES Vénétie (França).

No passado, já tinha encerrado as sucursais de Nova Iorque (EUA), Nassau (Bahamas) e Cabo Verde e vendido o Novo Banco Ásia (Macau).

O Novo Banco divulgou hoje que teve prejuízos de 231,2 milhões de euros até junho, o que compara com resultados negativos de 290,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2017.

