Já há mais de um milhão de carros elétricos a circular na Europa

Entre Janeiro e Junho, cerca de 195.000 veículos eletrificados foram vendidos em toda a União Europeia, um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo o jornal The Guardian, a Noruega continua a liderar o mercado elétrico. Só nos primeiros seis meses do ano foram vendidas 36.500 unidades. Isto deve-se aos apoios do Governo norueguês, que beneficia quem opta por este tipo de veículos, oferecendo estacionamento grátis e a possibilidade de circular nas faixas dos autocarros.

A Alemanha é o segundo país europeu com mais carros elétricos, seguindo-se o Reino Unido, França, Suécia e Bélgica.

Apesar de as vendas de carros elétricos estarem a crescer, representam apenas 2% do total do mercado. Com o crescimento acelerado, o total acumulado deverá atingir 1,35 milhões até o final do ano, de acordo com analistas da indústria EV-Volumes.

E Portugal?

Nos primeiros três meses, em Portugal foram vendidos 726 carros elétricos (+96,7%), 794 híbridos 'plug-in' (+104,1%) e 1.664 híbridos (+64,3%). O total de carros movidos a energias menos poluentes foi de 3.777 (+75,2%).

O Governo manteve para 2018 o incentivo de 2.250 euros na compra de carros 100% elétricos, enquanto para quem compra veículos de duas rodas irá receber 20% do valor de compra, até ao máximo de 400 euros. A dotação global é de 2,65 milhões de euros.