Presidente do México saúda acordo comercial com EUA

O acordo anunciado esta segunda-feira foi estabelecido entre Trump e o atual Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que será substituído no cargo dentro de meses por Obrador, eleito em julho passado.

"Consideramos como um desenvolvimento positivo o acordo anunciado hoje, uma vez que reduz a incerteza sobre a economia", afirmou Marcelo Ebrard, o nome escolhido por Obrador para assumir a pasta dos Negócios Estrangeiros, citado pelas agências internacionais.

O acordo "reflete as preocupações levantadas pela equipa do Presidente eleito" ao nível do setor energético e das condições de trabalho e de salários dos mexicanos, acrescentou o representante.

Vencedor das eleições presidenciais mexicanas de 1 de julho, com 53,6% dos votos, Obrador tomará posse em dezembro deste ano.

A vitória de Obrador, um reconhecido crítico de Trump, marcou uma viragem à esquerda do México, rompendo com décadas da direita no poder.

A reação da equipa de Obrador surge poucas horas depois de Donald Trump ter anunciado que os Estados Unidos e o México tinham conseguido alcançar um acordo comercial "muito bom" após longas negociações no âmbito da reforma do NAFTA.

"É um grande dia para o comércio", afirmou o chefe de Estado norte-americano a partir da Sala Oval (gabinete presidencial na Casa Branca), acrescentando: "É realmente um acordo muito bom para os dois países".

O Canadá, que também é signatário do NAFTA (concretizado em 1994), não participou nesta fase de negociações.Na rede social Twitter, Enrique Peña Nieto incentivou o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, a juntar-se e a concluir negociações trilaterais no decorrer desta semana.

Também Trump afirmou que pretendia falar "muito em breve" com o Canadá e iniciar negociações comerciais com o executivo de Justin Trudeau.

Trump não excluiu a possibilidade de "um acordo separado" com Otava, mas também mencionou um acordo de contornos trilaterais, como é o caso do NAFTA, assinado há 24 anos pela então administração do Presidente democrata Bill Clinton.

A reação do Canadá às declarações de Trump surgiu logo de imediato, com o governo canadiano a afirmar que só irá assinar um novo acordo comercial com os Estados Unidos e com o México se "for bom" para o país.

"Só assinaremos um novo NAFTA se for bom para o Canadá e para a classe média", declarou um porta-voz da ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana, Chrystia Freeland, num comunicado.

Desde que chegou à Casa Branca, em janeiro de 2017, Trump caracterizou o NAFTA como um acordo "desastroso" para os Estados Unidos.

O acordo anunciado hoje entre os Estados Unidos e o México está a ser encarado como a oficialização de uma inevitável revisão do NAFTA.

Lusa