Saiba quais os incentivos para comprar um carro elétrico em Portugal

Este ano, os incentivos mantém-se para as viaturas ligeiras, ou seja, 2.250 euros na compra de carros 100% elétricos, e a novidade são as motas. Quem compra veículos de duas rodas recebe 20% do valor de compra, até ao máximo de 400 euros.

As candidaturas podem ser feitas no portal do Ministério do Ambiente.

Explicamos-lhe aqui também quais os passos para obter estes benefícios.

O que é preciso para fazer a candidatura ?

As candidaturas só podem ser submetidas depois da compra do carro ou da mota já que é preciso um comprovativo de matrícula em nome do proprietário.

Só podem ser realizadas no site do Ministério do Ambiente. Para isso deve ter por perto o Cartão de Cidadão.

Se for uma pessoa coletiva, é necessária a cópia de Certidão de Registo Comercial ou código de acesso à certidão permanente.

Este ano, passa a ser possível dar autorização ao Fundo Ambiental para consulta da situação tributária e da situação contributiva.

Quem pode candidatar-se?

Segundo o portal, cada cidadão está limitado a uma unidade de incentivo. Já as pessoas coletivas, podem comrpar até cinco veículos por empresa. A exceção são as empresas cujo ramo de atividade seja o comércio de veículos automóveis ligeiros.

Em Portugal, nos primeiros três meses do ano, foram vendidos 3777 carros movidos a energias menos poluentes. Até ao momento, já foram apresentadas 1233 candidaturas de incentivos para automóveis e 23 para motociclos.

A Noruega continua a liderar o mercado elétrico. Só nos primeiros seis meses do ano foram vendidas 36.500 unidades. Isto deve-se aos apoios do Governo norueguês, que beneficia quem opta por este tipo de veículos, oferecendo estacionamento grátis e a possibilidade de circular nas faixas dos autocarros, para além da isenção de IVA.