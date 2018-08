EUA e Canadá iniciam negociações para rever acordo de livre comércio

"Estamos encorajados pelos progressos concretizados pelos Estados Unidos e pelo México, em particular sobre os setores do automóvel e das questões laborais", afirmou hoje aos jornalistas a ministra canadiana dos Negócios Estrangeiros, Chrystia Freeland, antes de se iniciar o encontro com Robert Lighthizer, da Agência do Comércio dos Estados Unidos.

Chrystia Freeland interrompeu a visita oficial que tinha marcada para a Europa para participar nas negociações, enquanto o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, avisou que o país só assinará um acordo que não prejudique o país.

"Nós estamos a trabalhar de boa fé, de uma forma construtiva (...), mas não assinaremos qualquer acordo que não seja bom para o Canadá", disse Trudeau.

Este é o primeiro encontro entre Chrystia Freeland e a agência norte-americana desde maio passado e é impulsionado pelo acordo preliminar assinado na segunda-feira entre os presidentes dos Estados Unidos e do México.

O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, conhecido como NAFTA, na sigla em inglês, é um tratado comercial integrado pelo México, Canadá e Estados Unidos desde 1994.

Na segunda-feira, Justin Trudeau anunciou que tinha tido uma "conversa construtiva" com Donald Trump sobre o Acordo de Livre Comércio da América do Norte.

Desde que chegou à Casa Branca, em janeiro de 2017, Trump caracterizou o NAFTA como um acordo "desastroso" para os Estados Unidos.



