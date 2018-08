Analistas chineses consideram que China triunfará na guerra comercial com os EUA

Apesar de os EUA estarem, aparentemente, numa posição de vantagem para impor taxas alfandegárias, devido a um défice de 375,2 mil milhões de dólares (quase 321 mil milhões de euros) no comércio com o país, Pequim "deverá vencer no final", segundo os analistas da unidade de investigação Centro da China para o Intercâmbio Económico Internacional, que é financiada pelo Governo chinês.

"Os EUA não podem competir com o poder da China", porque a economia chinesa é "resiliente" e controla "totalmente" o sistema de produção industrial, afirmou Wei Jianguo, antigo vice-ministro chinês do Comércio, num fórum em Pequim, citado pela imprensa local.

"Temos que nos preparar a longo prazo, mas os EUA não aguentarão muito tempo", disse.

As disputas comerciais "não reduzem" o papel da China na cadeia de manufatura, argumentou o analista, citado pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post.Wei Jianguo lembrou ainda que as exportações chinesas para África podem exceder o valor das vendas para os EUA, nos próximos cinco anos.

Os comentários surgem após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmando que esta "não é a altura certa para falar" com a China sobre uma solução para a guerra comercial.

"Eles querem falar", garantiu Trump, referindo-se às autoridades de Pequim, "mas esta não é a altura, para ser sincero".

Na semana passada, uma reunião entre o vice-ministro chinês do Comércio, Wang Shouwen, e o vice-secretário do Tesouro dos EUA, David Malpassa, terminou sem um acordo.

A guerra comercial espoletou em julho passado, quando Washington impôs taxas alfandegárias de 25% sobre um total de 29 mil milhões de euros de bens importados da China.

A China retaliou imediatamente com taxas sobre igual valor de importações oriundas dos EUA.

Na semana passada, os EUA impuseram taxas adicionais de 25% sobre 13.800 milhões de euros de exportações chinesas. Pequim voltou a retaliar.

Esta semana, os EUA realizaram uma audiência pública de seis dias, algo sem precedentes, para discutir novas taxas alfandegárias de 25% sobre um total de 170 mil milhões de importações oriundas da China, por sugestão de Trump.Chen Wenling, antiga diretora do Gabinete de Pesquisa do Conselho de Estado, e atual diretora da unidade de investigação, afirmou no mesmo fórum que a "intimidação" de Trump não travará a ascensão da China.

"De acordo com o potencial de desenvolvimento dos dois países, a China sairá vitoriosa", afirmou.

Chen considerou que as exigências norte-americanas para que a China mude as suas práticas comerciais acarretam danos graves para o país." [a guerra comercial iniciada pelos EUA visa] conter o contínuo desenvolvimento da China, travar a modernização socialista da China, impedir que a China se converta numa potência socialista moderna", disse.

A China fabrica 90% dos telemóveis e 80% dos computadores do mundo, mas depende de tecnologia e componentes oriundos dos EUA, Europa e Japão, que ficam com a maior margem de lucro.

Contudo, as autoridades chinesas estão a encetar um plano designado "Made in China 2025", para transformar o país numa potência tecnológica, com capacidades em setores como inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros elétricos.

Trump exige que Pequim ponha fim a subsídios estatais para certos setores industriais estratégicos, acusando o país de prática de concorrência desleal.

Lusa