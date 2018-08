Trabalhadores acusam metro de Lisboa de desviar verbas

Já em 2007 o Metropolitano de Lisboa tinha anunciado a criação de um fundo de pensões, no valor de 20 milhões de euros. A ideia era assegurar o cumprimento do contracto com os trabalhadores, que previa o pagamento de um subsídio ou complemento de pensão de reforma por casa ano de serviço.

Mas esse fundo de pensões nunca chegou a ser criado e agora, de acordo com o jornal I, as verbas que resultarem da possível venda dos tais terrenos serão canalizadas não para o fundo de pensões, mas para as obras de expansão da rede do metro.