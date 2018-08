DECO quer IVA de 6% para toda a energia

"Não vemos razão para um serviço essencial como a energia continuar a ser taxado a 23%. E, somos claros, a taxa intermédia de 13% não é suficiente para compensar todos os sacrifícios enfrentados pelos consumidores. Os portugueses só vão aceitar e compreender que a redução seja para os 6% e para toda a energia doméstica: eletricidade, gás natural e gás engarrafado, utilizado sem opção de escolha por 70% das famílias portuguesas", disse, em comunicado, a DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.

A DECO referiu que, em 2011, o Governo fez um acordo com a 'troika' (credores internacionais), através do qual Portugal recebia 78 mil milhões de euros em troca de assegurar a "boa saúde" das contas públicas.

Com este acordo, os portugueses passaram a pagar 23% de IVA na eletricidade e no gás natural. "Sete anos depois, o IVA continua no máximo, uma medida com grande impacto na carteira e na qualidade de vida das famílias", sublinhou a associação.

Para a DECO, a discussão sobre a redução do IVA da energia pelos partidos políticos "não é nova", mas "foi sempre afastada" na aprovação dos Orçamentos do Estado.

"Os consumidores querem manifestar a sua prioridade e esta passa pela reposição da taxa mínima de IVA na energia. Trata-se de uma causa da mais elementar justiça social", concluiu.

Com Lusa