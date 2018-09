Bloco quer fim do regime fiscal de residentes não habituais

Os bloquistas querem acabar com a possibilidade de pensionistas estrangeiros não pagarem IRS, por passarem em Portugal, no mínimo, 183 dias por ano e por terem no país a residência permanente.

O Bloco quer também acabar com a possibilidade de haver cidadãos, estrangeiros ou portugueses, a pagarem um IRS de 20%, independentemente do rendimento.

O regime fiscal para residentes não habituais que contempla estas medidas existe há quase dez anos. Segundo o jornal Público, a despesa fiscal associada ao RNH foi de 350 milhões de euros em 2016.