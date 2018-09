China promete 60 mil milhões de dólares para ajuda ao desenvolvimento de África

O apoio da China consiste em 15 mil milhões de dólares "de ajuda gratuita e empréstimos sem juros", linhas de crédito e investimentos de empresas chinesas, explicou Xi Jinping que falava no Grande Palácio do Povo, o parlamento chinês, perante dezenas de chefes de Estado e de Governo do continente africano, no arranque da terceira cimeira do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC).