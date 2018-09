Taxas moderadoras cobradas indevidamente em hospitais públicos

De acordo com a investigação, o sistema informático do hospital registava as pequenas cirurgias como "consultas com procedimentos cirúrgicos".



A denúncia da utente do Centro Hospitalar do Porto, que classificou o problema como "burocrático", levou a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) a perceber que a falha acontecia em mais hospitais públicos.

As taxas moderadoras têm como objetivo racionalizar o consumo de atos em saúde para casos de pequena gravidade quando essa decisão depende do utente, não sendo essa a situação das pequenas cirurgias que são marcadas pelos médicos.

"É claro que as consultas se distinguem na essência e procedimentos da pequena cirurgia", refere a ERS.

A Administração Central do Sistema de Saúde foi notificada a 12 de abril e teria 30 dias para pôr termo a cobranças indevidas que a própria ACSS admitia serem "comuns nos estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde".



O valor da taxa indevida foi devolvido à utente que apresentou a denúncia, tanto mais que "estaria isenta do pagamento de taxas moderadoras por motivo de insuficiência económica", refere a deliberação da ERS.