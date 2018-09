Mais de 80 novos pedidos para a construção de centrais solares

De acordo com o Governo, estes pedidos foram submetidos à DGEG durante o período de candidatura que decorreu entre 01 e 15 de setembro.

O ministério liderado por Caldeira Cabral ressalvou ainda que a construção só será aprovada, caso todas as condições sejam cumpridas.

"Portugal está no caminho para cumprir até 2020 a sua meta de 31% de incorporação de energias renováveis no consumo final de energia. Olhando para 2030, a meta europeia foi fixada nos 32%, mas o Governo tem metas mais ambiciosas e quer atingir uma meta superior a 40% de energias renováveis no consumo até 2030", sublinhou.