Auditoria revela que Estado não sabe quantos funcionários tem

O Sistema de Informação da Organização do Estado é a base de dados das entidades públicas e dos recursos humanos que é gerida pela Direcção-Geral da Administração e Emprego Público.

De acordo com o Jornal de Negócios que teve acesso à auditoria da Inspeção Geral das Finanças não existe "informação necessária à completa e adequada caracterização dos recursos humanos da Administração Pública".

Além do número e dos salários, a tutela desconhece ainda as avaliações, as horas trabalhadas e a distribuição nas carreiras.

O Ministério das Finanças garante que está em curso uma reforma do sistema.