Tribunal espanhol investiga queixa contra CaixaBank pela compra do BPI

Além de Isidro Fainé, presidente na altura em que o CaixaBank adquiriu a sua posição maioritária no BPI, o processo também é dirigido contra o atual presidente executivo, Gonzalo Gortázar, o ex-diretor-geral de relações internacionais Antonio Massanell, dois assessores da presidência, Alejandro García Bragado e Oscar Calderón, e o diretor responsável pelo cumprimento das regras administrativas, Juan Antonio Álvarez García, noticia a agência EFE.



O CaixaBank, que detinha uma participação minoritária no BPI desde 1995, concluiu com sucesso a oferta pública de aquisição (OPA) do banco português em 2017 e assumiu o control0 de 84,5% do seu capital, graças a um investimento de 644,5 milhões de euros.

Lusa