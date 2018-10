Inflação na Venezuela em setembro sobe 233,3% face a agosto

"A inflação homóloga, de setembro de 2017 para o mesmo mês de 2018 é de 342.161%, um número verdadeiramente esmagador", declarou o deputado Juan Andrés Mejia aos jornalistas.

Em setembro, os preços aumentaram 233,3% face a agosto, segundo o documento do parlamento.

"É o número mais significativo desde o início do ano e acentua bem evidentemente a hiperinflação que sofremos atualmente", sublinhou Mejia.

Em agosto, segundo a mesma fonte, a inflação ultrapassou a barreira dos 200%, enquanto o aumento dos preços em termos homólogos se situava em 200.005%.

"Isto dá-nos uma projeção de 1.030.281% de inflação no fim do ano", adiantou o deputado.

Um número que está de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), segundo o qual a hiperinflação na Venezuela poderia ultrapassar 1.000.000% de agora até ao final do ano.

Em agosto, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, lançou um plano de relançamento face à grave crise económica, que inclui nomeadamente um aumento de 30 vezes mais do salário mínimo, uma desvalorização de 96% do bolívar e um aumento do IVA e do preço da gasolina.

Os analistas atribuem o custo da vida elevado a uma emissão incontrolada de moeda, num país em recessão desde 2014 devido à queda do preço e da produção de petróleo.

Lusa