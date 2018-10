China avisa que não vai subjugar-se aos EUA nas disputas comerciais

"Existe a ideia nos EUA de que, enquanto continuarem a aumentar as taxas alfandegárias, a China vai recuar. Eles não conhecem a história e cultura chinesas", advertiu o ministro do Comércio chinês, Zhong Shan, num comunicado difundido pela agência noticiosa Bloomberg.

"Esta nação inabalável sofreu ameaças de países estrangeiros várias vezes na História, mas nunca sucumbiu, nem nas condições mais difíceis", afirmou Zhong.

O ministro chinês lembrou também que a China "não quer uma guerra comercial, mas vai erguer-se para enfrentar as disputas". "Os EUA não devem subestimar a determinação e vontade da China", sublinhou.

Trata-se, até à data, da mais forte tomada de posição da China à decisão do Presidente norte-americano, Donald Trump, de impor taxas alfandegárias sobre quase metade dos bens chineses importados pelos EUA.

O comunicado de Zhong Shan surgiu poucos dias depois da deslocação do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, a Pequim, onde se reuniu com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi.

Wang disse que os EUA danificaram a "confiança mútua" e que devem parar com "ações incorretas" contra a China, enquanto Pompeo admitiu existirem "divergências fundamentais" entre os dois países.

Os EUA acusaram a China de forçar empresas estrangeiras a transferirem tecnologia, enquanto protege as firmas domésticas da concorrência externa. Mas Zhong Shan reiterou que a China não usurpa tecnologia.

"Quero enfatizar que as leis e regulações chinesas não contêm qualquer exigência sobre transferência de tecnologia, e que a compra de tecnologia e patentes é apenas um comportamento do mercado", disse.O ministro defendeu que "o desenvolvimento económico e o progresso cientifico e tecnológico da China devem-se à reforma e abertura (do país) e aos esforços do povo chinês".

Mas as disputas entre os dois países superaram, nas últimas semanas, as questões comerciais, com Trump a acusar a China de interferir nas eleições intercalares norte-americanas.

Na semana passada, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, condenou ainda Pequim por usar "todos os meios ao seu dispor" para minar o sistema político norte-americano.



