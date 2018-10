Carlos Moedas "de consciência tranquila" em relação à saída de Portugal do procedimento por défice excessivo

O órgão consultivo que avalia a aplicação das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento não poupa nas críticas ao executivo de Jean-Claude Juncker. Diz que foi altamente opinativo na avaliação, feita em maio do ano passado, sobre a situação financeira portuguesa. Em causa está a recomendação para tirar o país do Procedimento por défice excessivo.

O Conselho Orçamental Europeu considera que houve demasiada flexibilidade. Fala ainda numa correção ad hoc ao limite da meta da despesa que abriu um precedente problemático.

Na decisão favorável a Portugal, Bruxelas apoiou-se também numa previsão do défice de 1,8% para 2017, mas o valor acabou por bater na linha vermelha dos 3% por causa do impacto da capitalização da Caixa Geral de Depósitos.