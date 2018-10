Governo e parceiros sociais reúnem-se hoje para debater Conselho Europeu

A reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social será presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, e contará com a participação do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e do secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita.

A ordem de trabalhos prevê a discussão do Conselho Europeu de quarta-feira, da Cimeira do Euro e do Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia).

As negociações entre o Reino Unido e a UE chegaram a um novo impasse neste fim de semana, dois dias antes do início, na quarta-feira, de um Conselho Europeu dedicado ao tema, devido à questão da fronteira entre a Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte.

O Reino Unido vai deixar a UE em 29 de março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída, e quase três anos depois do referendo de 23 de junho de 2016 que viu 52% dos britânicos votarem a favor do Brexit.