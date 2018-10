Maço de tabaco deve aumentar 10 cêntimos no próximo ano

De acordo com o que prevê a proposta do OE2019, entregue na segunda-feira à noite no parlamento, a taxa do elemento específico relativo aos cigarros aumenta de 94,89 euros/mil cigarros para 96,12 euros/mil cigarros (aumento em linha com a taxa de inflação prevista para 2019).

"No caso de um maço de tabaco que custe hoje 4,90 euros, estima-se que o imposto adicional não ultrapasse os 05 cêntimos (assumindo para 2019 os valores de referência do tabaco à data de hoje). Pretendendo os agentes económicos, pelo menos, manter as suas margens, um maço de tabaco que custe hoje 4,90 euros deverá passar a custar 5 euros", disse à agência Lusa o fiscalista Afonso Arnaldo, da Deloitte.

Lusa