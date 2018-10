Produção na construção em agosto sobe em termos homólogos mas recua face a julho na zona euro e UE

Face a agosto de 2017, a produção no setor da construção subiu 2,5% na zona euro e 2,3% na UE, mas na comparação com julho o indicador recuou 0,5% tanto nos países do euro como no conjunto dos 28 Estados-membros.

Segundo o gabinete de estatísticas da UE, as maiores subidas homólogas no indicador foram registadas na Eslovénia (33,5%), na Hungria (24,3%) e na Polónia (19,2%), tendo sido observados recuos na Roménia (-10,3%), na Suécia (-1,6%), na Bulgária e em Espanha (-1,2% cada).

Face a julho, a produção no setor da construção teve os maiores recuos na Suécia (-2,4%), na Alemanha (-1,8%) e na Bélgica (-0,9%).

Os principais aumentos na variação em cadeia foram registrados na Eslovénia (2,8%), na Eslováquia (2,5%) e na Hungria (1,9%).

Em Portugal, o indicador avançou 4,6% na variação homóloga e 1,1% em cadeia.



