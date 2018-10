Ryanair anuncia que chegou a acordo com pilotos portugueses

Em comunicado, a transportadora aérea irlandesa indicou que o acordo vai abranger todos os pilotos portugueses empregados diretamente e que "antes do final de outubro" irão começar negociações com o SPAC quanto a contratos de trabalho à luz da lei portuguesa.



A Ryanair informou ainda ter assinado acordos com os britânicos do BALPA e com os italianos do ANPAC.



"No seguimento de negociações em Madrid esta semana, a Ryanair espera também assinar brevemente acordos de reconhecimento com o sindicato de pilotos Espanhol SEPLA", adiantou a companhia irlandesa de baixo custo.



Citado no comunicado, Eddie Wilson, responsável pelos recursos humanos da Ryanair, referiu que estes acordos assinados com os sindicatos de pilotos em Portugal, no Reino Unido e em Itália "demonstram o progresso significativo".

"Os pilotos e tripulação da Ryanair reconhecem que usufruem de melhores salários, horários e estabilidade laboral do que muitos dos seus pares em outras grandes companhias aéreas da Europa e nós, por outro lado, vamos reconhecendo e trabalhando com sindicatos para concluir acordos que deem resposta às principais preocupações dos nossos pilotos e tripulação em todos os mercados onde operamos", acrescentou.

Com Lusa