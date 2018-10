Já são conhecidos os candidatos ao Carro do Ano em Portugal

O júri é composto por um grupo de jornalistas, de diversos meios de comunicação social, que vão avaliar áreas como a estética, as performances, a segurança, a fiabilidade, o preço e a sustentabilidade ambiental.

Dos 23 candidatos, sete vão passar à fase final de votação, em meados de janeiro, quando os jurados voltam a avaliar pormenorizadamente cada candidato. O júri do Carro do Ano vai também distinguir os candidatos nas seis classes a concurso este ano. São elas: Citadino, Familiar, Executivo, Grandes SUV, SUV'S Compactos e Ecológico. A disputa pelo prémio da classe Ecológico está reservada a automóveis com motores elétricos ou híbridos (que combinem motor elétrico e motor térmico).

A principal novidade do Carro do Ano 2019 é a participação do público na eleição do vencedor, numa edição que vai voltar a contar com um Prémio Tecnologia e Inovação.

Esta iniciativa tem como objetivo distinguir "o modelo que represente, simultaneamente, um avanço tecnológico significativo no âmbito do mercado automóvel nacional e o melhor compromisso para o automobilista português em termos de economia (preço e custos de utilização), segurança e agradabilidade de condução.", afirma a organização.

Inscritos no Essilor Carro do Ano 2019 por Categoria:

Citadino do Ano:

Audi A1 1.0 TFSI 116 CV

Hyundai i20 1.0 GLS T-GDi 100 CV

Ecológico do Ano:

Hyundai Kauai EV 4x2 Electric

Mitsubishi Outlander PHEV

Nissan Leaf 40KWH

Executivo do Ano:

Audi A6 40 TDI 204 CV

Honda Civic Sedan 1.5 182 CV

Peugeot 508 2.0 BlueHDI 160 CV

Familiar do Ano:

Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDI 120 CV

Honda Civic 1.6 5p 120 CV

Kia CEED 1.0 T-GDi 120 CV

Kia CEED Sportswagon 1.6 CRDi 136 CV

Volvo V60 D4 190 CV

Grande SUV do Ano:

Hyundai Santa Fé 2.2 CRDi 200 CV

Volkswagen Touareg 3.0 TDI 231 CV

SUV Compacto do Ano: