Lei das Rendas arrica-se a ficar na gaveta. PSD junta-se BE, PCP e CDS no voto contra

Se no passado sábado o ministro do Ambiente dizia ao jornal Público que não via razões para que este pacote chumbasse, agora, o Jornal de Negócios vem dizer que PSD, CDS e PCP vão votar contra, o que pode levar a uma jogada de antecipação e a um novo adiamento da votação.

Em causa está um pacote da autoria do Governo e do PS que contém 30 projetos e propostas de lei. Entre elas o regresso da duração dos contratos com duração de um ano, com renovação automática por três, para arrendamentos com fins habitacionais.