De acordo com o jornal, em três anos, este Governo já enfrentou quase tantas greves como as que ocorreram durante o mandato completo de Pedro Passos Coelho.

MÁRIO CRUZ

O Executivo PSD-CDS enfrentou um total de 299 paralisações. Número que António Costa está já quase a igualar.

Só no ano passado, foram 151 pré-avisos e este ano 171. A maioria, no entanto, greves setoriais. Passos só ganha a Costa no número de greves a nível nacional.