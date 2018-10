A redução do preço da gasolina deve ser de 1 cêntimo e, com esta descida, o preço médio deste combustível deve cair para 1.56 euros, tornando-se o valor mais baixo dos últimos três meses.

No gasóleo não estão previstas mexidas no preço na próxima semana, tendo em conta as oscilações da cotação do petróleo e dos produtos derivados nos mercados internacionais. O preço médio do litro de diesel deve manter-se próximo de 1.43 euros.