Banco Nacional de Angola recebeu mais de 63 reclamações por dia em 2017

De acordo com os dados no relatório e contas do BNA, divulgado esta semana, a maioria destas reclamações - 13.643 - foi remetida por clientes de bancos privados estrangeiros, seguindo-se as apresentadas por clientes de bancos privados nacionais - 8270 - e por clientes de bancos públicos - 1256.

Depois de em 2016 ter registado 14.182 queixas, o BNA viu este número subir 63,37% no ano passado.

Segundo o banco, este aumento deve-se a "uma maior consciencialização dos consumidores (...) relativamente aos seus direitos e deveres, bem como dos constrangimentos registados no mercado cambial nacional".

Cartões (8.417) e transferências (3.411) foram as matérias que levaram os clientes a registar mais reclamações junto do BNA, totalizando mais de metade das queixas durante o ano de 2017.

Problemas com contas de depósito, Internet e Mobile Banking e máquinas de ATM/TPA foram as seguintes categorias que mais reclamações provocaram.

Das 23.169 reclamações apresentadas, o BNA assinala a conclusão de cerca de 75,47%, estando as ocorrências restantes - 24,53% - em análise.