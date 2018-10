Altice torna-se acionista maioritária do SIRESP

Tal como havia anunciado em agosto, a Altice Portugal comprou as participações da ESEGUR e da Datacomp, exercendo o direito de preferência e reforçando assim a posição no Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

"A Altice Portugal manterá uma posição de total equilíbrio e cooperação com o Estado Português, tal como tem vindo a fazer proativamente no desenho de soluções em conjunto, desde há um ano", garante a empresa em comunicado.

No documento, refere também que reconhece no Estado Português um parceiro, "tendo sempre em vista a defesa dos mais altos interesses dos cidadãos portugueses e da segurança nacional".

A empresa sublinha que tem feito investimentos tecnológicos para melhorar o desempenho da rede e acrescenta que no último ano trabalhou com a Autoridade Nacional de Proteção Civil para que o verão de 2018 não se traduzisse "na tragédia do ano anterior" no que diz respeito às consequências dos incêndios florestais.

"Foram várias as operações e a implementação de projetos que dotaram as entidades de meios capazes para emergência, socorro, combate aos incêndios ou outras catástrofes", lê-se no comunicado.

Lusa