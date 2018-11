Empresa portuguesa de brinquedos Science4you quer entrar em bolsa

"A Science4you, empresa 100% portuguesa dedicada ao desenvolvimento, produção e comercialização de brinquedos em Portugal, vem informar o mercado sobre a sua intenção de lançar uma Oferta Pública de Distribuição (IPO - 'Initial Public Offer') sobre ações representativas do seu capital social e solicitar a respetiva admissão à negociação no sistema de negociação multilateral Euronext Growth", refere a empresa em comunicado.

Segundo adianta, o IPO deverá incluir a emissão de novas ações pela Science4you num montante de aproximadamente 8,25 milhões de euros e uma venda parcial de ações já existentes detidas por atuais acionistas da empresa.

"É expectável que o IPO seja constituído por uma componente de aumento de capital e outra de venda de ações de atuais acionistas da empresa, podendo chegar até ao montante total de 15 milhões de euros, o que equivale a uma percentagem de capital a dispersar de até 45% do capital social", esclarece a empresa.

Segundo a fabricante portuguesa de brinquedos educativos, esta operação enquadra-se nas deliberações tomadas na quarta-feira pela Assembleia Geral de acionistas da Science4you e visa "dotar a empresa de uma estrutura de financiamento mais diversificada, sobretudo ao nível do seu capital, adequada à continuação da sua expansão e criação de valor para os seus acionistas".

Citado no comunicado, o presidente e fundador da empresa afirma que a operação "permitirá igualmente dar maior visibilidade e credibilidade à empresa numa importante fase de internacionalização, constituindo também um marco importante e uma nova etapa da empresa dez anos após ter sido lançada".

"Esta operação permitirá tornar a nossa marca mais forte, reconhecida e capaz de continuar a inovar nesta importante indústria mundial", sustenta Miguel Pina Martins.

Tendo o Millennium Fundo de Capitalização, a Portugal Ventures e o Banco Europeu de Investimento como principais investidores, a Science4you dispõe atualmente de uma linha de mais de 500 brinquedos científicos e educativos e de um volume de vendas consolidadas superior a 20 milhões de euros, exportando regularmente para mais de 60 países.

Constituída em janeiro de 2008 a partir de um projeto académico de Miguel Pina Martins, a Science4you foi criada no âmbito do Programa FINICIA, com um capital social de 55 mil euros, dos quais 45 mil euros corresponderam a micro capital de risco financiado pela Inovcapital.

A empresa possui atualmente escritórios em Lisboa e no Porto e filiais em Madrid e Londres e, para além do desenvolvimento de brinquedos educativos para crianças e jovens, oferece serviços de organização de festas de aniversário e campos de férias científicos, 'workshops' de ciência em escolas e ATLs (atividades de tempos livres) e serviços de formação de jovens e docentes.

Lusa