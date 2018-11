Estão suspensas autorizações para novos registos de alojamento local em cinco bairros de Lisboa. Saiba quais

A decisão da Câmara de Lisboa de suspender a inscrição de novos alojamentos para arrendamento a turistas foi publicada no Boletim Municipal da cidade.

Estão abrangidas as zonas do Bairro Alto, Madragoa, Castelo, Alfama e Mouraria.

Este regime vai durar pelo menos 6 meses, enquanto não há um regulamento previsto na lei que defina as áreas e regras de contenção.

De acordo com dados do Registo Nacional do Alojamento local, o mês de outubro bateu o recorde com mais de 1700 novos pedidos no concelho de Lisboa.