Portugal realiza hoje leilões de dívida para pagar antecipadamente ao FMI

O IGCP, agência que gere a dívida pública, anunciou na segunda-feira que vai realizar dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) com maturidade a 25 de outubro de 2023 (cinco anos) e 17 de outubro de 2028 (10 anos), com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

O IGCP anunciou também que, com este leilão, tenciona pagar antecipadamente parte do empréstimo do FMI [Notes:Fundo Monetário Internacional] ".

Os últimos leilões comparáveis de OT a cinco e 10 anos realizaram-se em 12 de setembro, quando foram colocados 1.000 milhões de euros com juros a caírem no prazo mais curto e a subirem no prazo mais longo.

Nessa data foram colocados 672 milhões de euros em OT com maturidade a 17 de outubro de 2028 (cerca de 10 anos) à taxa de juro de 1,854%, acima da de 11 de julho (1,727%) e da mínima de 1,670% verificada a 09 de maio.

A procura das OT a 10 anos cifrou-se em 1.557 milhões de euros, 2,32 vezes o montante colocado.

Em OT com maturidade a 25 de outubro de 2023 (cerca de cinco anos) foram colocados 328 milhões de euros à taxa de juro de 0,647%, abaixo da do anterior leilão comparável de 13 de junho (0,746%), mas acima da mínima de 0,529%, registada também a 09 de maio passado.

A procura das OT a cinco anos atingiu 1.234 milhões de euros, ou seja, 3,76 vezes superior ao montante colocado.

Lusa