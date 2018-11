TAP admite mau serviço na ponte aérea, prejuízos em Lisboa mas reitera não querer sair da Portela

Por mês, a TAP perde 4 milhões de euros devido aos atrasos nas descolagens em Lisboa, revela Antonoaldo Neves. No entanto, o presidente da transportadora afirma não querer sair da Portela que considera ter capacidade de expansão.

"A Portela tem de investir: pode aumentar as partida rápidas, pode aumentar a taxiway, pode aumentar as posições de estacionamento, ampliar o terminal. Aquele aeroporto tem muito espaço para crescer", garante.

Antonoaldo Neves prevê fechar este ano com prejuízos, sobretudo por causa do custo do combustível, mas afirma que "as contas estão saudáveis" e diz estar otimista com o ano que vem.

Presidente da TAP diz que atrasos são um “problema crónico” do país