Portugal entre os países europeus com combustíveis mais caros

Espanha ocupa o 16º lugar, com um preço médio de 1,32 euros por litro de gasolina. Passar a fronteira para encher o depósito com 50 litros permite uma poupança de mais de 10 euros.

No gasóleo, Portugal aparece na 7ª posição da tabela dos mais caros da Europa, ao custar em média 1,40 euros por litro. Fica atrás de França, mas novamente longe de Espanha, onde o diesel custa 1,26 euros por litro. Neste caso, a diferença para encher um depósito de 50 litros é de 7 euros.

Contudo, excluindo os impostos, Portugal até tem preços mais baixos que Espanha. Entre IVA, ISP e taxas, 62% do valor pago pela gasolina vai diretamente para o Estado, 52% no caso do gasóleo.

Sem impostos, Portugal surgiria a meio da tabela, conseguindo o 10º lugar entre os 19 países da moeda única.