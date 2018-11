Renault quer consolidar aliança com Nissan

"Todos os procedimentos estão operativos, permitindo ao grupo Renault prosseguir o funcionamento normal da sua atividade industrial e comercial", referiu a Renault em comunicado divulgado horas antes de uma reunião do Conselho de Administração da empresa.

"Thierry Bolloré, vice-presidente do grupo Renault, está encarregado da continuidade do Conselho Executivo do grupo", acrescentou a empresa.

O construtor automóvel mostrou-se particularmente empenhado na "consolidação da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi".

Os governos francês e japonês também reafirmaram hoje, num comunicado conjunto, o seu apoio à aliança entre os construtores Renault e Nissan, um dia após a detenção do líder do grupo por alegadas irregularidades fiscais.

Em relação ao processo judicial que aguarda Ghosn, a Renault disse que segue o evoluir da situação.

Lusa