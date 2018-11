"Dava-lhe era um murro na cabeça", a revolta dos estivadores no porto Setúbal

Ontem não arredaram pé, a saída do autocarro com os cerca de 30 trabalhadores que estiveram a carregar viaturas da Autoeuropa ficou marcada por assobios e insultos por parte dos estivadores em greve. A forte presença policial e a instalação de baias impediram que, já esta manhã, os estivadores que continuam em protesto em Setúbal se conseguissem aproximar de mais um autocarro que chegou com trabalhadores substitutos.