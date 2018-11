O executivo liderado por António Costa, com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e do PEV tomou posse no dia 26 de novembro de 2015.

O balanço destes três anos de governação foi divulgado este domingo.

Entre os resultados citados no documento está a criação de mais de 300 mil postos de trabalho desde 2015 e a subida dos salários com destaque para o salário mínimo, onde é reiterada a promessa de que em 2019 deverá atingir os 600 euros mensais.