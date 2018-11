Bayer anuncia eliminação de 12 mil empregos

Perto de metade destes postos de trabalho são em serviços administrativos, enquanto 4.100 empregos são na divisão agroquímica, uma consequência direta da ligação à Monsanto, 1.250 são na área da farmacêutica e 1.100 nos medicamentos sem receita.

Com esta decisão, o grupo farmacêutico e químico reduz em 10% os seus efetivos.

"As mudanças são necessárias e estabelecerão novas bases para a Bayer, permitindo-lhe melhorar o seu desempenho e flexibilidade", justificou Werner Baumann, líder do grupo.

A empresa alemã gastou este ano 63 mil milhões de dólares (54 mil milhões de euros) com a aquisição da Monsanto, uma empresa norte-americana de pesticidas e organismos geneticamente modificados, que produz em outros o controverso herbicida de glifosato.

Com a aquisição, as atividades da Bayer passaram a incluir a agroquímica e a farmacêutica no centro da sua nova estratégia.

A Bayer também informou que quer deixar a divisão de produtos para a saúde dos animais e de alguns produtos de parafarmácia (cremes solares e tratamento de pés).

Na bolsa de Frankfurt, as ações da Bayer recuavam 0,75% às 16:20 (hora de Lisboa).



Lusa